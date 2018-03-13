Президент Туркменистана посетит с официальным визитом Кувейт и ОАЭ

Начинается официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Государство Кувейт. По его завершении глава Туркменистана посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты.

О позитивной динамике туркмено-кувейтских и туркмено-эмиратских отношений свидетельствуют систематические контакты на уровне глав государств, правительств, внешнеполитических ведомств, а также взаимодействие в рамках ООН, ОИС и других международных структур.

В рамках предстоящих в Эль-Кувейте и Абу-Даби переговоров стороны обсудят различные аспекты двусторонних отношений, выстраиваемых на принципах взаимного уважения и доброй воли, а также актуальные международные и региональные проблемы. Как ожидается, предметом обсуждения станут вопросы диверсификации сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе в области ТЭК. Также стороны обменяются мнениями по вопросам взаимодействия в культурно-гуманитарной и туристической сфере.

По итогам встреч на высшем уровне планируется подписать пакет двусторонних документов, что станет еще одним важным шагом на пути укрепления туркмено-кувейтского и туркмено-эмиратского сотрудничества.

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