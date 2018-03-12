|12.03.18 09:37
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 11 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 11 сделок на 27 миллионов 500 тысяч долларов США.
Предприниматели из Великобритании, Турции и Афганистана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов автобензин и нефтяной битум. Помимо этого, бизнесменам из Пакистана, Киргизии, Узбекистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа и красная фасоль.
За манатные средства коммерсанты из Пакистана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму 655 тысяч манатов.
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