На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 11 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 11 сделок на 27 миллионов 500 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, Турции и Афганистана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов автобензин и нефтяной битум. Помимо этого, бизнесменам из Пакистана, Киргизии, Узбекистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа и красная фасоль.

За манатные средства коммерсанты из Пакистана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму 655 тысяч манатов.

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