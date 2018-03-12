Президенты Туркменистана и Афганистана провели телефонные переговоры

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани с принятием Советом безопасности ООН резолюции о продлении мандата Миссии ООН по содействию Афганистану.

Глава государства отметил, что активная позиция Туркменистана и Афганистана в деле развития регионального и межрегионального взаимодействия пользуется твердой поддержкой ООН. По мнению туркменского лидера, таким образом члены Совета безопасности ООН поддержали региональные проекты в области развития Афганистана, в том числе строительство газопровода ТАПИ, железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, международной ЛЭП и линии оптико-волоконной связи.

Афганский лидер выразил президенту Туркменистана признательность за политику дружбы, добрососедства, взаимовыручки и реальную помощь афганскому народу в строительстве мирной жизни.

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