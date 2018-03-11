В МИД Туркменистана состоялись туркмено-турецкие политические консультации, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества. Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии установившегося политического диалога на высоком уровне и обсудили возможности организации визитов на высшем уровне.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества на международной арене была выражена заинтересованность в активизации партнерства в рамках международных организаций, прежде всего в ООН, ЮНЕСКО и ОИС. Стороны также высказали предложения по объединению усилий в борьбе с такими международными вызовами, как терроризм и экстремизм.

Относительно торгово-экономического сотрудничества была отмечена необходимость активизации экспортного потенциала Туркменистана, а также повышения объема товарооборота между двумя странами. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт и связь.

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