Миссия МВФ одобрила ход экономических реформ в Туркменистане

Миссия МВФ с 19 февраля по 6 марта 2018 года находилась в Ашхабаде и провела встречи с представителями министерств, ведомств и дипломатического сообщества для оценки развития макроэкономической и финансовой ситуации в стране.

По завершении своего пребывания в стране миссия МВФ сделала заявление, в котором отмечается, что экономика Туркменистана продолжает адаптироваться к неблагоприятным, хотя и улучшающимся внешним условиям.

Темпы роста в прошлом году составили 6,5 процента, чему способствовало увеличение объемов экспорта природного газа, импортозамещение и расширительная кредитная политика. При этом отмечено, что планируемый ввод в эксплуатацию новых газоперерабатывающих комплексов и завершение крупных проектов будут способствовать дальнейшему росту экономической активности в стране.

По мнению персонала МВФ, основная задача экономической политики в краткосрочной перспективе по-прежнему заключается в принятии мер по сокращению внешних дисбалансов.

Положительную оценку эксперты дали снижению доли государственных капиталовложений в экономике, рекомендовав рассмотреть дополнительные меры, в том числе по дальнейшему совершенствованию налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также валютному регулированию в отношении импорта.

В заявлении миссии МВФ подчеркнуто, что новый семилетний план развития Туркменистана дает возможность углубить и ускорить структурные реформы в целях стимулирования устойчивого и всеобъемлющего роста в более долгосрочной перспективе на основе более диверсифицированной рыночной экономики.

Приватизация государственных предприятий, функционирование свободных экономических зон поможет привлечь новые частные инвестиции, в том числе зарубежные, а полученный положительный опыт может быть более широко распространен во всем Туркменистане.

Также миссия МВФ считает, что в настоящее время возрастает возможность повысить расходы на здравоохранение и образование и, таким образом, направить государственные расходы на накопление человеческого, а не физического капитала.

Миссия выразила готовность МВФ поддержать реформы правительства Туркменистана посредством консультаций по вопросам экономической политики и укрепления кадрового потенциала, в том числе в таких областях, как макроэкономическое прогнозирование и основы налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

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