В МИД Туркменистана состоялась встреча с первым зампредом Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ

В МИД Туркменистана состоялась встреча с первым заместителем председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Виктором Гуминским, прибывшим в Ашхабад во главе миссии наблюдателей от СНГ на выборы в Меджлис (парламент) страны.

Главной темой обсуждения стала подготовка к проведению предстоящих в Туркменистане 25 марта 2018 года парламентских выборов. Отмечая начало успешной работы миссии наблюдателей СНГ, Виктор Гуминский сообщил о принципах деятельности миссии и организации ее работы.

В ходе встречи стороны также обсудили приоритетные направления и перспективы партнерства в рамках СНГ.

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