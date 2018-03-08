В Минске рассказали о внешнеполитической стратегии Туркменистана

В Посольстве Туркменистана в Республике Беларусь прошла пресс-конференция, посвященная внешнеполитической стратегии президента Туркменистана в сфере внешней политики, транспортной и энергетической дипломатии Туркменистана.

Гостями акции стали представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Исполнительного комитета СНГ, представители аккредитованных в Республике Беларусь дипломатических представительств и международных организаций, средств массовой информации, а также профессорско-преподавательский состав минских вузов, туркменские и иностранные студенты.

В ходе пресс конференции глава туркменской дипломатической миссии рассказал участникам о достижениях Туркменистана во внешней политике, о реализации международных инициатив президента Туркменистана, направленных на достижение всеобщей стабильности и устойчивого развития, о начале строительства 23 февраля этого года афганской части газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также об открытии международного аэропорта в городе Туркменабат.

В ходе пресс-конференции были продемонстрированы специально подготовленные видеоматериалы. Также участники мероприятия ознакомились с экспонатами культурного центра посольства, образцами туркменской национальной одежды, с фотоэкспозицией, посвященной Туркменистану.

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