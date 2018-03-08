В МИД Туркменистана состоялась встреча с российской делегацией

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией РФ во главе с заместителем министра экономического развития России Алексеем Груздевым. Делегация РФ прибыла в Ашхабад для участия в пятом заседании Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций.

В ходе встречи стороны обсудили итоги заседания, а также подчеркнули необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч глав Туркменистана и России, состоявшихся в 2017 году. Стороны рассмотрели вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в промышленности, энергетике, строительстве, сельском и рыбном хозяйстве.

Также стороны обсудили вопросы подготовки к одиннадцатому заседанию Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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