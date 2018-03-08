|08.03.18 09:49
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В Ашхабаде состоялось заседание Туркмено-татарстанской группы по сотрудничеству
В Ашхабаде состоялось пятое заседание cовместной Туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития взаимовыгодного партнерства между Туркменистаном и Республикой Татарстан РФ в сфере торговли, нефтегазовой отрасли, промышленности и сельском хозяйстве. Также стороны обменялись мнениями о расширении взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, культуры и туризма.
Участники заседания отметили существенный прогресс в развитии двухсторонних отношений и подчеркнули важность регулярных встреч, позволяющих наметить новые векторы взаимовыгодного сотрудничества.
По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.
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