В Ашхабаде состоялось заседание Туркмено-татарстанской группы по сотрудничеству В Ашхабаде состоялось пятое заседание cовместной Туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития взаимовыгодного партнерства между Туркменистаном и Республикой Татарстан РФ в сфере торговли, нефтегазовой отрасли, промышленности и сельском хозяйстве. Также стороны обменялись мнениями о расширении взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, культуры и туризма. Участники заседания отметили существенный прогресс в развитии двухсторонних отношений и подчеркнули важность регулярных встреч, позволяющих наметить новые векторы взаимовыгодного сотрудничества. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



