В столице Туркменистана состоялось чествование матерей

В Ашхабаде в честь Международного женского дня 8 Марта состоялась праздничная церемония чествования многодетных матерей.

Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, матерям, родившим и воспитавшим восемь и более детей, было присвоено почётное звание «Эне мяхри» («Материнская нежность») и вручены ключи от новых комфортабельных квартир.

По поручению главы государства награды и ключи от квартир многодетным матерям вручила председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева.

Кроме того, в канун Международного женского дня во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялся праздничный концерт, где лучшую половину человечества поздравили признанные мастера эстрадного искусства.

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