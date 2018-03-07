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07.03.18 09:04

В Берлине прошел туркмено-германский медицинский форум

В Берлине состоялся VII туркмено-германский форум по здравоохранению, на котором были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в области практической медицины.

Особое внимание в ходе форума было уделено вопросам ортопедии и физиотерапии. На встрече были представлены доклады по состоянию данных направлений медицины в Туркменистане и Германии, а также озвучены современные решения в ортопедической технике, особенности обучения персонала и т. д.

Туркменская делегация в составе руководителей и специалистов медицинских учреждений и вузов также посетила в Берлине клинику травматологии и научный центр медицинских технологий.

 

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