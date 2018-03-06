В Ашхабаде состоялась презентация новой книги о развитии спорта в Туркменистане

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась презентация книги «Учение Аркадага – основа здоровья и воодушевления». Новое издание рассказывает о развитии массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений в Туркменистане.

В книге сформулированы философские основы и обозначены научно-практические аспекты утверждения в стране принципов здорового образа жизни. Здесь представлены многочисленные фотоматериалы, отражающие различные стороны жизни Туркменского государства, связанные с реализацией курса на укрепление здоровья нации, развитие массовой физкультуры и спорта высоких достижений.

Выступавшие на презентации отмечали, что сегодня в Туркменистане созданы условия, необходимые для занятий различными видами спорта, а глава государства, являясь приверженцем здорового и активного образа жизни, личным примером привлекает соотечественников к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

© TURKMENISTAN.RU, 2018