В Туркменистане начал работу международный семинар по Каспию

В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия начал работу международный семинар «Каспийское море – устойчивое развитие и управление».

Встреча организована МИД Туркменистана и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте страны совместно с Международным институтом океана (МИО). В семинаре принимают участие специалисты различных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а также международные эксперты – научные консультанты МИО в области морской экономики, политики, управления, экологии и морского права.

Главная цель семинара «Каспийское море – устойчивое развитие и управление» – развитие дружественных отношений между прибрежными странами, а также повышение квалификации специалистов, чья деятельность связана с морем. Это работники нефтегазового сектора, гидрометеорологии, рыбного хозяйства, туризма, охраны природы, морского транспорта и т. д.

Программа нынешнего 10-дневного тренинга включает широкий круг вопросов, непосредственно связанных с экономическими, социальными и экологическими аспектами развития прикаспийских государств. Кроме того, в рамках семинара будут рассматриваться такие темы, как «Богатство океанов», «Влияние изменений климата на морскую среду», «Морское биоразнообразие» и другие.

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