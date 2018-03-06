В Ашхабаде начала работу туркмено-российская группа по торговле и инвестициям

В Ашхабаде начала работу туркмено-российская группа высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций, действующая под эгидой Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Главная цель встречи – определение новых сфер взаимодействия между Туркменистаном и Российской Федерацией и расширение двусторонних контактов между бизнес-структурами.

В ходе состоявшихся обсуждений представители государственных структур и частных компаний Туркменистана и России подтвердили стремление к интенсификации деловых связей. Российские бизнесмены заявили о готовности принимать участие в реализации проектов в Туркменистане и высказали конкретные предложения по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

В настоящее время в Туркменистане зарегистрировано 190 хозяйствующих субъектов с участием российского капитала и осуществляется более 200 совместных проектов.

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