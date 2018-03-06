Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов в парламент Туркменистана

Миссия наблюдателей от СНГ, прибывшая в Ашхабад по приглашению Туркменистана, приступила к мониторингу выборов депутатов Меджлиса (парламента), которые состоятся 25 марта этого года.

В ходе встречи, состоявшейся в Центризбиркоме Туркменистана с первым заместителем председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Виктором Гуминским, были обсуждены вопросы, связанные с предстоящими парламентскими выборами. Гость был подробно проинформирован о ходе избирательной кампании, которая проходит в соответствии с национальным законодательством. Туркменская сторона заявила, что для успешной работы миссии будут созданы все необходимые условия.

В свою очередь Виктор Гуминский отметил, что деятельность миссии наблюдателей от СНГ будет проводиться согласно законодательству Туркменистана и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов. При этом миссия будет оценивать избирательный процесс на предмет соответствия национальному законодательству, исходя из того, что выборы являются внутренним делом государства.

Планируется, что в состав миссии войдет не менее 80 наблюдателей, 10 из которых будут работать на долгосрочной основе.

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