На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 11 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 11 сделок на 19 миллионов 176 тысяч долларов США.

Предприниматели из Швейцарии закупили произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов осветительный керосин. Техническая сера производства госконцерна «Туркменгаз» стала предметом сделок с бизнесменами Турции. Помимо этого, коммерсантам из России и Турции были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная, отходы ткацкого производства и хлопок-волокно.

За манатные средства российские и турецкие бизнесмены приобрели масло хлопковое рафинированное, пряжу хлопчатобумажную, отходы ткани на общую сумму более 6 миллионов 145 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на сумму свыше 27 тысяч манатов.

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