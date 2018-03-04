В Ташкенте состоялось заседание туркмено-узбекской межправительственной комиссии

В Ташкенте состоялось 14-е заседание совместной Туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе заседания стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического партнерства в свете реализации договора об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы.

Особое внимание стороны уделили вопросам активизации взаимодействия в сферах транспорта и транзита. В этой связи была подчеркнута важность договоренностей о транспортном коридоре Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман.

Стороны дали высокую оценку эффективности автомобильного и железнодорожного мостов через Амударью Туркменабат – Фараб, которые способствуют росту транзитного потенциала двух стран и увеличению объемов грузов, перевозимых грузов через Транскавказский транспортный коридор.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность к расширению сотрудничества в сферах культуры, науки, искусства и спорта. По итогам заседания туркмено-узбекской межправкомиссии был пописан соответствующий протокол.

В рамках визита в Ташкент делегация Туркменистана была принята президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым и главой МИД Абдулазизом Камиловым. В ходе встреч были обсуждены аспекты расширения взаимодействия в политико-дипломатической, энергетической, транспортной и гуманитарной областях.

© TURKMENISTAN.RU, 2018