В Ашхабаде состоялся туркмено-иранский бизнес-форум

В рамках открывшейся в Ашхабаде XIV специализированной выставки Ирана состоялся туркмено-иранский бизнес-форум, посвященный вопросам развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

С иранской стороны в работе форума приняли участие руководители 65 компаний из провинций Хорасан, Мазандаран, Гулистан, города Бирджанда, а также специализированной экономической зоны Серахс. С туркменской стороны во встрече участвовали представители ряда министерств, ведомств и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе форума стороны обсудили вопросы расширения двустороннего партнерства в транспортной и коммуникационной сферах, электроэнергетике, строительстве, химической промышленности, сельском хозяйство и производстве продуктов питания. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в АПК, в частности, возведению новых животноводческих и птицеводческих комплексов, а также тепличного производства.

Состоялись также двусторонние встречи между представителями различных ведомств и деловых кругов двух стран, в ходе которых обсуждались возможности реализации совместных проектов.

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