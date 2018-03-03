|03.03.18 09:12
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В столице Туркменистана стартует 16-я очередь комплексной застройки города
В Ашхабаде стартует 16-я очередь комплексной застройки туркменской столицы. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает министерствам, ведомствам и мэрии Ашхабада заключить с туркменскими строительными предприятиями контракты на строительство в западной части города современных зданий и объектов.
В контракты также должны быть включены благоустройство прилегающих территорий, прокладка новых и модернизация старых автодорог.
Документом предписано приступить к строительным работам в марте 2018 года и сдать здания и объекты с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2020 года.
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