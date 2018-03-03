В столице Туркменистана стартует 16-я очередь комплексной застройки города В Ашхабаде стартует 16-я очередь комплексной застройки туркменской столицы. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает министерствам, ведомствам и мэрии Ашхабада заключить с туркменскими строительными предприятиями контракты на строительство в западной части города современных зданий и объектов. В контракты также должны быть включены благоустройство прилегающих территорий, прокладка новых и модернизация старых автодорог. Документом предписано приступить к строительным работам в марте 2018 года и сдать здания и объекты с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2020 года. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



