В столице Туркменистана открылась специализированная выставка Ирана

В Ашхабаде проходит XIV специализированная выставка Исламской Республики Иран. Свои стенды на выставке открыли иранские фирмы и компании, работающие в стройиндустрии, производстве систем отопления и охлаждения, птицеводческих и животноводческих комплексов, предприятий пищевой промышленности, тепличных хозяйств и других отраслей.

Украшением выставки стали образцы иранского автопрома, изделия из фарфора, украшенные ручной росписью, живописные картины и ковры, уникальные книжные издания, одежда и сувениры, в которых раскрывается история и искусство иранского народа.

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