Президент Туркменистана принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммада Шариатмадари, прибывшего в Ашхабад для участия в XIV специализированной выставке иранских товаров.

В ходе состоявшегося обмена мнениями глава государства и его гость подтвердили намерение обеих стран содействовать активизации деловых контактов, увеличению объемов двустороннего товарооборота и развитию инвестиционной деятельности. В этой связи было отмечено значение традиционной специализированной выставки ИРИ в Ашхабаде и регулярно проводимых бизнес-форумов, которые служат площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Иранский министр выразил президенту Туркменистана признательность за создание условий для организации и проведения нынешнего экономического смотра, на котором свой потенциал представляют ведущие компании Ирана. По словам министра, эта выставка свидетельствует о высоком интересе иранских деловых кругов к туркменскому рынку.

В свою очередь президент Туркменистана отметил, что выставка иранских товаров открывает новые возможности для эффективного взаимодействия представителей частного сектора двух государств.

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