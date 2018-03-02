|02.03.18 09:42
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В Женеве обсудили деятельность центральноазиатских государств по защите прав человека
В Швейцарии, в рамках проходящего ежегодного Сегмента высокого уровня 37-й сессии Совета ООН по правам человека, состоялось совместное параллельное мероприятие на тему «Развитие прав человека в центральноазиатских странах: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан в рамках 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека», инициированное туркменской стороной.
Основной целью данной акции стало повышение осведомленности стран-участниц совета о проделываемой правительствами стран Центральной Азии работы в области развития прав человека, направленной на дальнейшее выполнение обязательств по защите прав человека и основных свобод, на развитие международного сотрудничества.
Участники встречи отметили, что укрепление демократических принципов и правовых основ общества и государства, реализация политических, экономических, социальных и других гражданских прав и свобод каждого человека является одним из ключевых приоритетов государственной политики в регионе Центральной Азии. Было отмечено, что данное мероприятие проводится Женеве впервые в формате «Центральная Азия –УВКПЧ ООН».
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