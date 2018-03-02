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02.03.18 09:03

В Швейцарии состоялась встреча делегации Туркменистана с руководством Международной университетской спортивной федерации (ФИСУ)

В ходе пребывания в Швейцарии туркменской официальной делегации в Лозанне состоялись переговоры ее участников с руководством Международной университетской спортивной федерации (ФИСУ).

Стороны высоко оценили уделяемое высшим руководством Туркменистана внимание развитию спорта, свидетельством которого стало успешное проведение в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Было отмечено, что Туркменистан имеет высокий потенциал в дальнейшем развитии спорта, в том числе и возможность проведения в стране новых международных соревнований. В этой связи руководство ФИСУ выразило готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Туркменистаном по вопросу совместного проведения крупномасштабных спортивных мероприятий.

Была достигнута договоренность о продолжении контактов, в том числе и в рамках регулярных встреч и консультаций в Ашхабаде. 

 

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