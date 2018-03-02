Участники брифинга в Эр-Рияде ознакомились с направлениями внешнеполитической активности Туркменистана

Посольство Туркменистана в Саудовской Аравии провело брифинг, посвященный достижениям страны во внешнеполитической сфере. В брифинге приняли участие представители научного Центра исламских исследований, Центра исследований и международных знаний, а также дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Эр-Рияде, Гуманитарной ассоциации туркмен мира, туркменской диаспоры в Саудовской Аравии, общественных организаций, СМИ.

Как было отмечено в ходе брифинга, Туркменистан, реализуя нейтральный статус и политику «открытых дверей», успешно воплощает в жизнь крупномасштабные проекты в области устойчивой энергетики и транспорта, экологии, здравоохранения и спорта.

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