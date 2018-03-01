Завершилась регистрация кандидатов в депутаты парламента Туркменистана

На выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана завершилась регистрация кандидатов в депутаты. Всего в депутаты национального парламента выдвинуто 284 кандидата. Как отмечают национальные наблюдатели, все кандидаты выдвигались на свободной и равноправной основе, а сама процедура выдвижения и регистрации носила открытый характер с соблюдением требований национального законодательства.

В настоящее время идет предвыборная агитация, которая продлится до 23 марта 2018 года. В соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана политическим партиям, общественным объединениям, гражданам Туркменистана, претендентам, их доверенным лицам, инициативным группам обеспечивается свободное проведение агитации. Кандидатам гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации.

Голосование на выборах в туркменский парламент назначено на 25 марта этого года.

© TURKMENISTAN.RU, 2018