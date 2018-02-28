Туркменские паралимпийцы завевали «золото» и два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу

На прошедшем в Объединенных Арабских Эмиратах розыгрыше Кубка мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возможностями сборная Туркменистана завоевала золотую и две серебряные медали, продемонстрировав один из лучших своих результатов на турнирах высокого уровня.

Мастер спорта международного класса Маягозель Экеева заняла высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 79 килограммов, подняв штангу в 108 кг. В категории до 97 кг серебряная медаль турнира на счету Байрамгельды Сапарова, покорившего вес в 190 кг. Еще одним серебряным призером соревнований стал мастер спорта международного класса Сергей Меладзе, занявший вторую ступень пьедестала почета в весовой категории до 72 кг с результатом 185 кг.

По свидетельству наставника туркменских паралимпийцев, заслуженного тренера страны Тахира Шораханова, успешное выступление на розыгрыше Кубка мира по пауэрлифтингу приблизило команду к участию в Азиатских играх, которые пройдут в этом году в Джакарте (Индонезия).

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