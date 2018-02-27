На востоке Туркменистана открыт новый международный аэропорт

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии международного аэропорта в административном центре Лебапского велаята (области на востоке страны) городе Туркменабате.

Строительство новой воздушной гавани осуществила туркменская строительная компания «Гундогды» («Восход»). Новый аэропорт отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3800 метров, а ширина – 60 метров, что позволяет принимать самолеты всех типов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на церемонии открытия, отметил, что новые воздушные ворота призваны не только удовлетворить потребности восточного региона в авиаперевозках, но и подчеркнуть статус Туркменабата, превращающегося в крупный промышленный центр Туркменистана.

На церемонии открытия выступила представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши-Гемиджи, которая отметила, что пассажирский терминал нового аэропорта построен в виде звезды, и площадь этого изображения самая большая в мире. Шейда Субаши-Гемиджи подкрепила свои слова специальным сертификатом, вручив его руководителю службы «Туркменские авиалинии».

Затем на церемонии выступил представитель Мюнхенского международного аэропорта Лоренцо Ди Лорето, который отметил, что новая воздушная гавань полностью готова к работе и будет достойно выполнять свою миссию. Он также вручил сертификат, подтверждающий высокий уровень технического оснащения аэропорта и его соответствие мировым стандартам.

В заключение церемонии в новой воздушной гавани совершили посадку рейсовые самолеты туркменских и зарубежных компаний.

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