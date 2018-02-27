|27.02.18 09:48
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Туркменистан расширяет деятельность в сфере международного транспорта
В ходе заседания Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН в Женеве было принято единогласное решение о включении Туркменистана в бюро этого комитета.
Избрание Туркменистана в данную структуру ООН является свидетельством доверия международного сообщества инициативам Туркменистана в области транспортной дипломатии. Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН – межправительственный орган ООН, регулирующий многостороннее сотрудничество в области автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного видов транспорта, а также в комбинированных перевозках в Европе.
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