Президент Туркменистана дал старт спортивным соревнованиям «Великий Шелковый путь»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках поездки в административный центр Лебапского велаята (области) город Туркменабат дал старт массовым спортивным соревнованиям «Великий Шелковый путь». Глава государства принял участие в эстафете, пробежав ее первый этап. Затем президент Туркменистана принял участие в массовом велосипедном заезде по улицам города.

После этого Гурбангулы Бердымухамедов прибыл к месту, где в сентябре этого года будет дан старт международному ралли «Амуль-Хазар 2018». На месте старта ралли «Амуль-Хазар 2018» туркменский лидер встретился с генеральным директором авторалли «Африка Эко рейс» Жаном-Луи Шлессером – двукратным чемпионом мира по автогонкам в классе спортивных автомобилей и двукратным победителем ралли «Париж – Дакар». Именитый автогонщик поздравил туркменского лидера со спортивным праздником, пожелал ему успехов в дальнейшем развитии спорта в Туркменистане и подарил от имени своей организации гоночную машину.

Глава государства совершил пробный заезд на спортивном автомобиле по участку трассы авторалли «Амуль-Хазар 2018». После этого состоялись соревнования на скорость среди экипажей гоночных машин, представленных МВД Туркменистана и Федерацией автоспорта Туркменистана.

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