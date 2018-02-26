На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 42 сделки На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 42 сделки на 111 миллионов 52 тысячи долларов США. Предприниматели из Китая, США, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, нефтяной кокс, а также масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, Швейцарии, ОАЭ, Турции и Афганистана были реализованы джинсовые изделия, вата хозяйственная, масло хлопковое рафинированное, арматура, стекло листовое, пряжа хлопчатобумажная и хлопок-волокно. За манатные средства бизнесмены из ОАЭ и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 5 миллионов 449 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



