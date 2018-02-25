Центробанк Туркменистана выпустил памятные монеты в честь газопровода ТАПИ

Центральный банк Туркменистана в честь закладки афганского участка газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) выпустил коллекционные золотые и серебряные монеты. Монеты достоинством 100 манатов изготовлены монетным двором Royal Mint (Великобритания).

На лицевой стороне обеих монет в центре на фоне песчаных дюн изображены географические карты государств – участников проекта ТАПИ с их названиями на туркменском языке – TÜRKMENISTAN, OWGANYSTAN, PÄKISTAN, HINDISTAN. Здесь же указан маршрут газопровода и отмечены пункты его назначения в каждой стране. Также на монете изображен караван верблюдов, следующий по маршруту и символизирующий Великий Шелковый путь.

В верхней части расположено изображение линии электропередачи, а в нижней части размещено изображение газопровода в виде трубы большого диаметра, с левой стороны которой вырывается пламя.

На оборотной стороне монет изображен Государственный герб Туркменистана, а также же указаны их проба и вес. Монеты диаметром 38,61 миллиметров изготовлены из золота и серебра высокой пробы – 916,7 и 925 соответственно.

Золотая монета весит 39,94 грамма, а серебряная – 28,28 грамма. К коллекционным монетам прилагается сертификат Центрального банка Туркменистана, гарантирующий их высокое качество.

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