Началось строительство афганского участка газопровода ТАПИ

На южной границе Туркменистана состоялись торжества по случаю начала строительства афганского участка газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Здесь также состоялась церемония закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП), а также ввода в эксплуатацию железной дороги Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

В торжествах приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар.

Выступая на церемонии, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что после полной сдачи в эксплуатацию газопровода ТАПИ протяженностью 1840 километров появится возможность ежегодно поставлять потребителям 33 миллиарда кубометров туркменского природного газа. В свою очередь это будет содействовать устойчивому социально-экономическому развитию стран региона и обеспечению их энергетической безопасности.

Туркменский лидер также сообщил участникам церемонии, что недавно Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана была практически заново построена железная дорога общей протяженностью 13 километров – от туркменской станции Серхетабат до афганской станции Тургунди. С реализацией данного проекта значительно увеличился объем ввозимых и вывозимых из Афганистана товаров.

На церемонии также выступили президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар. Они поблагодарили Туркменистан за инициативу строительства газопровода ТАПИ и отметили значение этого проекта для социально-экономического и гуманитарного развития государств региона.

Затем президент Гурбангулы Бердымухамедов дал старт строительству афганского участка газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, ЛЭП и оптико-волоконной линии связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также вводу в эксплуатацию новой железной дороги Серхетабат – Тургунди.

После этого главы Туркменистана и Афганистана, руководитель правительства Пакистана и государственный министр иностранных дел Индии отбыли в афганский город Герат, где торжественные мероприятия организовала афганская сторона. Выступая на торжестве, туркменский лидер отметил, что начало прокладки очередного этапа газопровода ТАПИ, линии электропередачи и оптико-волоконной линии, а также строительство железной дороги Серхетабат – Тургунди демонстрируют ответственный подход стран – участниц этих проектов, их дальновидность и приверженность сотрудничеству.

Затем состоялся сеанс телевизионной связи со строительной площадкой, где афганские специалисты приступили к строительству афганского участка газопровода ТАПИ. По завершении церемонии президент Туркменистана отбыл из Герата в Туркменистан.

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