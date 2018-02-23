Президент Туркменистана встретился с государственным министром иностранных дел Индии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в городе Мары встретился с государственным министром иностранных дел Индии Мубаширом Джаведом Акбаром, прибывшим в Туркменистан для участия в церемонии закладки афганского участка газопровода ТАПИ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного партнерства. Среди актуальных направлений взаимодействия были названы торгово-экономическая сфера, транспорт, коммуникации, здравоохранение, высокие технологии, текстильная промышленность и ряд других отраслей.

Отдельной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе. По мнению сторон, здесь особое место отводится реализации проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, ныне вступающего в очередную фазу. Также глава государства и его гость обменялись мнениями относительно закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также открытия железной дороги Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

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