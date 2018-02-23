Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Пакистана

В городе Мары состоялись переговоры между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси, прибывшим в Туркменистан для участия в торжествах по случаю начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ.

В ходе беседы глава государства и его гость обсудили различные аспекты взаимодействия двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Стороны отметили, что благодаря совместным усилиям достигнут значительный прогресс в реализации такого важного энергетического проекта, как строительство транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Туркменский лидер и глава пакистанского правительства также обсудили значение закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также открытия железной дороги Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

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