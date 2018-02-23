Президент Туркменистана провел серию встреч с представителями ряда государств и финансовых институтов

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в городе Мары провел серию встреч с высокопоставленными представителями ряда государств и международных финансовых институтов, прибывшими в Туркменистан на закладку афганского участка газопровода ТАПИ.

Такие встречи туркменский лидер провел с министром экономики ОАЭ Султаном Бин Аль-Мансуром, с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым, вице-президентом Исламского банка развития Мансуром Мухтаром, гендиректором Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Вернером Липаком и вице-премьером Узбекистана, председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым.

В ходе этих переговоров были обсуждены вопросы регионального сотрудничества в топливно-энергетической сфере в свете начала очередного этапа строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Участники переговоров обменялись мнениями относительно закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также открытия железной дороги Серхетабат (Туркменистан)–Тургунди (Афганистан).

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