Обсуждены ключевые задачи строительства газопровода ТАПИ

В административном центре Марыйского велаята (области) состоялось очередное, 25-е заседание Руководящего комитета по проекту магистрального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) с участием высокопоставленных руководителей и представителей отраслевых министерств и ведомств стран – участниц проекта, а также Азиатского банка развития.

Повестка дня включала ключевые вопросы дальнейшей практической реализации этого проекта. В частности, было принято решение о разделении строительства проекта на этапы и утвержден график их осуществления.

Помимо этого, особое внимание участники заседания уделили выборам финансового советника, возможностям привлечения внешних инвестиций, а также обсудили правовой статус запланированных к подписанию соглашений с правительствами принимающих стран (Афганистан и Пакистан). В ходе встречи был заслушан отчёт о работе, проделанной «TAPI Pipeline Company Limited», которую возглавляет государственный концерн «Туркменгаз».

Собравшиеся, подтвердив высокую заинтересованность своих стран в скорейшей реализации строительства данного газопровода и поставках туркменского природного газа, обсудили ряд других вопросов по ранее достигнутым договоренностям, нацеленным на активизацию совместной работы.

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