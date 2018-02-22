Туркменистан инициировал международный диалог о перспективах развития транспортных систем

В отделении ООН в Женеве, в рамках начавшей свою работу 80-й сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Постоянным представительством Туркменистана при отделении ООН было организовано мероприятие «Интермодальное сообщение и роль исторических транспортных маршрутов: Великий Шелковый путь», посвященное национальному девизу 2018 года – «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» и реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана.

Мероприятие, организованное на полях сессии одной из самых важных структур ЕЭК ООН, которая координирует деятельность по развитию транспортной повестки дня и реализации положений пятидесяти восьми конвенций и международных транспортных соглашений ООН, вызвало большой интерес у делегаций, прибывших на 80-ю сессию КВТ. В ходе мероприятия участники обменялись мнениями о дальнейших перспективах исторических транспортных маршрутов, в частности, Великого Шелкового пути, и об основных аспектах, затронутых в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

Акция, инициированная Туркменистаном на полях КВТ, предоставила возможность обсудить вопросы, связанные с ролью транспортного сектора в качестве важнейшего компонента реализации принятых глобальных целей и задач повестки дня в интересах устойчивого развития на период до 2030 года.

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