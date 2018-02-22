В Баку обсудили перспективы туркмено-азербайджанского сотрудничества в сфере энергетики

В Баку состоялось первое заседание туркмено-азербайджанской рабочей группы, созданной на основе межправительственного меморандума о взаимопонимании по будущему развитию сотрудничества в сфере энергетики от 8 августа 2017 года.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель главы МИД Халаф Халафов, а туркменскую делегацию – председатель Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурад Атаджанов.

Стороны обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества между двумя странами на принципах равенства и взаимной выгоды.

Стороны подчеркнули, что согласование в Москве в конце прошлого года проекта «Конвенции о правовом статусе Каспийского моря» послужит развитию сотрудничества прикаспийских государств на Каспии.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с разделом дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Учитывая высокий энергетический потенциал двух государств, участники заседания обменялись мнениями об усовершенствовании договорно-правовой базы по Каспию для заключения совместных энергетических проектов на море. Стороны договорились следующее совещание провести в Туркменистане.

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