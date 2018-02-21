Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила с заявлением

Делегация Туркменистана на заседании Комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене выступила с заявлением по случаю годовщины принятия резолюции Генассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

В этой связи участники заседания были ознакомлены с планом мероприятий, запланированных к проведению в 2018 году, под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». В частности, было сообщено, что 23 февраля 2018 года на туркмено-афганской границе состоятся торжественные мероприятия по случаю начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ, закладки линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также открытия новой железной дороги Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

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