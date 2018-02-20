Турецкая компания построит в Туркменистане текстильный комплекс

Турецкая компания Cotam Enterprises Ltd. построит в Туркменистане текстильный комплекс. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству текстильной промышленности Туркменистана заключить с компанией контракт на строительство в Ахалском велаяте (области) текстильного комплекса, оснащенного современным оборудованием. Годовая производственная мощность предприятия составит 3650 тонн хлопчатобумажной пряжи, 12 миллионов квадратных метров высококачественной ткани для шитья одежды, в том числе 10 миллионов квадратных метров крашеной ткани, и 1,2 миллиона штук готовой швейной продукции.

Контракт также предусматривает благоустройство прилегающей территории, подготовку специалистов и поставку за счет средств компании запасных частей для технологического оборудования в течение двух лет после ввода в строй текстильного комплекса. Документом предписано начать строительные работы в марте 2018 года и сдать текстильный комплекс с полной готовностью к эксплуатации в марте 2021 года.

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