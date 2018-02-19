На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 86 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 86 сделок на 44 миллиона 860 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ закупили авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Бизнесменам из России, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии и Турции были реализованы цемент, хлопчатобумажная пряжа и хлопок-волокно.

За манатные средства коммерсанты из России, Великобритании и Пакистана приобрели хлопчатобумажную ткань и пряжу на общую сумму более 2 миллионов 588 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен (ТКНПЗ) и хлопок-волокно на сумму около 29 миллионов манатов.

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