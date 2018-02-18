В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная Дню дипломатического работника Туркменистана В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Дипломатия Великого Шелкового пути: торжество мира, дружбы и сотрудничества», посвященная Дню туркменских дипломатов. В работе конференции приняли участие депутаты парламента Туркменистана, представители ряда научных учреждений, руководители дипмиссий зарубежных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также туркменские дипломатические работники. Выступавшие на конференции отметили, что «Концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы» опирается на принципы взаимопонимания и взаимоуважения, которые являются традиционными для туркменского народа. Также была подчеркнута актуальность девиза 2018 года «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», пропагандирующего миролюбие, добрососедство и сотрудничество. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



