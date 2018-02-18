|18.02.18 09:12
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В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная Дню дипломатического работника Туркменистана
В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Дипломатия Великого Шелкового пути: торжество мира, дружбы и сотрудничества», посвященная Дню туркменских дипломатов.
В работе конференции приняли участие депутаты парламента Туркменистана, представители ряда научных учреждений, руководители дипмиссий зарубежных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также туркменские дипломатические работники.
Выступавшие на конференции отметили, что «Концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы» опирается на принципы взаимопонимания и взаимоуважения, которые являются традиционными для туркменского народа. Также была подчеркнута актуальность девиза 2018 года «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», пропагандирующего миролюбие, добрососедство и сотрудничество.
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