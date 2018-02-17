В Туркменистане аккредитован посол Республики Кипр

Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Кипр в Туркменистане Леонидаса С. Маркидеса.

В ходе беседы дипломат был проинформирован о приоритетах внешней и внутренней политики Туркменистана, реализуемых в стране программах развития, в том числе в социальной сфере. Особый акцент был сделан на преобразованиях в области науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Стороны отметили, что большие перспективы двустороннего партнерства открываются на таких направлениях, как торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, а также научно-образовательная сфера и туристическая индустрия.

Посол Кипра был также принят в МИД Туркменистана, где были рассмотрены вопросы активизации туркмено-кипрского сотрудничества.

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