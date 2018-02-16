В Минске отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Беларусь

В здании Посольства Туркменистана в Республике Беларусь прошел торжественный прием по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Беларусь.

Почетными гостями вечера стали первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Евдоченко, депутаты Национального собрания Республики Беларусь, представители министерств, ведомств, государственных органов Республики Беларусь, представители Исполнительного комитета СНГ, дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Минске, руководство высших учебных заведений, научная и творческая интеллигенция, также представители туркменской диаспоры и средств массовых информаций.

Выступившие перед собравшимися отметили значимость юбилейной даты как важного этапа в развитии двусторонних отношений. Прием прошел в дружественной и теплой атмосфере. Гостям был продемонстрирован фильм о развитии туркмено-белорусских отношений. В залах посольства была развернута выставка книг президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также выставка фотографий, рассказывающая о современном Туркменистане, и экспозиция образцов национального декоративно-прикладного искусства.

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