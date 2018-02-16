Туркменское посольство в Армении провело брифинг

Посольство Туркменистана в Республике Армения провело брифинг, посвященный принятой ООН резолюции, инициированной Туркменистаном, «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

На брифинг получили приглашения руководители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Армении, представители Министерства иностранных дел Армении, профессора ереванских вузов, а также представители научных кругов и средств массовой информации Армении.

Участникам акции было сообщено, что на 74-м заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», представленная туркменской стороной и поддержанная 74 государствами.

Было отмечено, что в резолюции подтверждается приверженность повышению роли устойчивого транспорта в создании рабочих мест, содействии мобильности и повышении эффективности логистических цепочек в плане обеспечения доступа людей к работе, школам и медицинским услугам, и организации снабжения жителей сельской местности и городов товарами и услугами, с тем, чтобы каждый имел равные возможности, и никто не был забыт. Кроме того, сообщалось, что принятая ООН резолюция по сути является логическим продолжением той большой работы, которую Туркменистан проводил на протяжении ряда лет, создавая условия для формирования международных транспортно-транзитных коридоров.

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