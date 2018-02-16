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16.02.18 08:38

Французская компания «Буиг» построит в столице Туркменистана ряд объектов

Французская строительная компания «Буиг» построит в Ашхабаде ряд объектов. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие постановления подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документам, с французской компанией будут заключены контракты на строительство Международного конгресс-центра, фешенебельного отеля, правительственной трибуны и офисов для банков «Senagat» («Промышленность») и «Türkmenbaşy».

В соответствии с документами компания «Буиг» должна оснастить построенные объекты современным оборудованием и благоустроить прилегающую территорию.

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