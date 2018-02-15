В Туркменистане открыли завод по производству стекла

Под Ашхабадом при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова открыли крупнейшее в Средней Азии предприятие по производству стекла «Türkmen aýna önümleri» («Туркменская стекольная продукция»). Проект реализован по заказу Министерства промышленности Туркменистана.

Выступая на церемонии открытия, президент Туркменистана подчеркнул, что на новом предприятии установлено технологическое оборудование из Германии, Бельгии, Италии, Австрии и Финляндии, а также подготовлены специалисты, которые могут работать на этом оборудовании.

По словам главы государства, здесь ежегодно будут производить 1 миллион квадратных метров тонированного, 100 тысяч квадратных метров ламинированного, 300 тысяч квадратных метров закаленного стекла, а также 400 тысяч квадратных метров стеклопакетов. Также стекольное производство обеспечит выпуск 15 видов стеклянной тары для пищевой и медицинской промышленности, большая часть из которой пойдет на экспорт.

На предприятии «Türkmen aýna önümleri» будут работать более 800 работников, для которых созданы необходимые условия для производительного труда и отдыха. В этих целях здесь построены два двухэтажных 48-квартирных жилых дома и 2 общежития на 400 мест каждое.

Глава государства осмотрел предприятие, образцы готовой продукции и побеседовал с сотрудниками. Завершив знакомство с производством, президент Гурбангулы Бердымухамедов оставил памятную запись в Книге почетных гостей и вручил коллективу предприятия ключи от новых служебных автомобилей.

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