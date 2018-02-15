Президент Туркменистана принял участие в открытии объектов офисного и торгового назначения

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии участка улицы в северной части Ашхабада, застроенной по обеим сторонам офисными и торговыми зданиями.

Земельный участок под их строительство общей площадью 69 гектаров был выделен Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана. Союз инвестировал в этот проект 1 миллиард манатов и построил «под ключ», с благоустройством прилегающей территории, около ста зданий. В каждом здании располагается офис частной компании, владеющей зданием, а также магазин продукции, которая производится или завозится из-за рубежа данной компанией.

В ходе церемонии открытия глава государства осмотрел несколько торговых центров, где можно приобрести строительные материалы, электронику, химическую продукцию, мебель и другие товары.

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