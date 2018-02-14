Президент Туркменистана встретился с председателем Союза палат и бирж Турции

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджыклыоглу. Глава государства и его гость обсудили положение дел на строительных объектах, доверенных турецким партнерам.

Один из них – предприятие по выпуску стекла и стекольной продукции под Ашхабадом. Строительство этого крупного производственного комплекса, оснащенного современным оборудованием, полностью завершено, и он готов к эксплуатации.

В этой связи глава государства подчеркнул, что Туркменистан делает ставку на формирование современной промышленной инфраструктуры, эффективное использование на практике современных технологий. По словам туркменского лидера, здесь особое значение придается решению задач по импортозамещению и наращиванию экспортного потенциала национальной экономики.

В ходе встречи также были обсуждены возможности участия турецких компаний в реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, имеющего важное значение для устойчивого развития всего Центрально-Азиатского региона.

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