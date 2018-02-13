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13.02.18 08:50

В прикаспийском регионе Туркменистана будет проведена очистка земли от нефти

В целях улучшения экологии Балканского велаята (области) президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о проведении в регионе работ по очистке земельных участков, загрязненных нефтью.

Документ разрешает государственному концерну «Турменнефть» заключить с совместным предприятием «Mawy kenar» («Голубой берег») контракт на выполнение очистных работ на территории Балканского велаята.

Госконцерну «Турменнефть» совместно с Госкомитетом по охране окружающей среды и земельным ресурсам, а также хякимликом (администрацией) Балканского велаята предписано разработать порядок проведения этих работ и утвердить его, согласовав с профильным вице-премьером.

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