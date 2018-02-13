В прикаспийском регионе Туркменистана будет проведена очистка земли от нефти В целях улучшения экологии Балканского велаята (области) президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о проведении в регионе работ по очистке земельных участков, загрязненных нефтью. Документ разрешает государственному концерну «Турменнефть» заключить с совместным предприятием «Mawy kenar» («Голубой берег») контракт на выполнение очистных работ на территории Балканского велаята. Госконцерну «Турменнефть» совместно с Госкомитетом по охране окружающей среды и земельным ресурсам, а также хякимликом (администрацией) Балканского велаята предписано разработать порядок проведения этих работ и утвердить его, согласовав с профильным вице-премьером. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



